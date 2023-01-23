『ZOIPPDMS Wedding Bouquet Artificial Roses Bouquet for Bride Bridesmaids with Crystal Diamond Soft Ribbons Bridal Flowers Wedding Hand Fake Toss【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月14日 13時 44分に出品され04月14日 13時 44分に終了予定です。即決価格は8,581円に設定されています。現在414件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名ZOIPPDMS Wedding Bouquet， Artificial Roses Bouquet for Bride Bridesmaids with Crystal Diamond Soft Ribbons， Bridal Flowers Wedding， Hand Fake Toss (Tiffany Blue-2)ブランド：ZOIPPDMS商品サイズ：高さ：15.4 cm横幅：15.9 cm奥行：24.2 cm重量：4323 g商品番号：色：Light Blue-2素材：Polyethylene