『Floweroyal 造花 12個 菊花 レッド 並行輸入品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 15時 44分に出品され04月15日 15時 44分に終了予定です。即決価格は8,581円に設定されています。現在466件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品名Floweroyal 造花 12個 菊花 レッドFloweroyal 12pcs Artificial Chrysanthemum Ball Flowers Silk Hydrangea Bridal Wedding Bouquet for Home Garden Party Office Coffee House Decoration (Red).ブランド：Floweroyal商品サイズ：高さ：7.6 cm横幅：18.7 cm奥行：38.4 cm重量：6857 g商品番号：色：Red素材：Silk