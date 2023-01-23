『(Red) - JUSTOYOU 10pcs Artificial Rose Silk Flower Blossom Bridal Bouquet for Home Wedding Decor(Red) 並行輸入品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 09時 18分に出品され03月08日 09時 18分に終了予定です。即決価格は8,581円に設定されています。現在73件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品名(Red) - JUSTOYOU 10pcs Artificial Rose Silk Flower Blossom Bridal Bouquet for Home Wedding Decor(Red)JUSTOYOU 10 PCS Mother Day Rose Artificial Red Roses Flowers， Realistic Blossom Roses， Real Touch Silk Rose， Single Fake Flower Long Stem Bouquets for Home Wedding Party Decoration (10Pcs， Red)ブランド：JUSTOYOU商品サイズ：高さ：6 cm横幅：18.9 cm奥行：38.4 cm重量：6858 g商品番号：色：Red素材：90% silk + 10% plastic