『Green Camouflage Fabric by The Yard Camo Decorative Fabric Militarily Tie Dye Upholstery Fabric for Kids Teen Boys Men Military Themed Outdoor Fabr【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 01時 43分に出品され03月12日 01時 43分に終了予定です。即決価格は8,581円に設定されています。現在94件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品名Green Camouflage Fabric by The Yard Camo Decorative Fabric Militarily Tie Dye Upholstery Fabric for Kids Teen Boys Men Military Themed Outdoor Fabric DIY Craft Patchwork for Quilting Sewing，1 Yardブランド：Erosebridal商品サイズ：1 Yard高さ：5.1 cm横幅：17.8 cm奥行：27.9 cm重量：4990 g商品番号：LWHS3850XXY-BL_92x160色：Multi 16素材：Polyester