『YYCRAFT 1 Yard Soft Felt by The Yard Fabric 74 Inch Wide 1.6mm Thick DIY Arts & Crafts Sewing-Pink 並行輸入品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 17時 05分に出品され03月09日 17時 05分に終了予定です。即決価格は8,581円に設定されています。現在468件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名YYCRAFT 1 Yard Soft Felt by The Yard Fabric 74 Inch Wide 1.6mm Thick DIY Arts & Crafts Sewing-Pinkブランド：YYCRAFT商品サイズ：1 Yard高さ：5.9 cm横幅：26.4 cm奥行：32.5 cm重量：5806 g商品番号：色：Pink素材：Felt