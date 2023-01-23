『50ヤード ヘリンボーンテープリボン コットンツイルテープリボン 縫製用 ナチュラルウェビングテープ バイアスバインディングテープ DIYクラフト用 ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 14時 47分に出品され03月17日 14時 47分に終了予定です。即決価格は8,581円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名50ヤード ヘリンボーンテープリボン コットンツイルテープリボン 縫製用 ナチュラルウェビングテープ バイアスバインディングテープ DIYクラフト用 ブラック 1インチ50 Yards Herringbone Tape Ribbon， Cotton Twill Tape Ribbon for Sewing， Natural Webbing Tape Bias Binding Tape for DIY Craft (Black， 1in)ブランド：Tnailnaha商品サイズ：1in高さ：2.8 cm横幅：18.6 cm奥行：18.8 cm重量：3357 g商品番号：1色：Black素材：cotton blend