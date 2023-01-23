『STAR DRIVER 輝きのタクト ニチ・ケイトイブローニユ コスプレ衣装 仮装 イベント ハロウィン アニメ イベント クリスマス 誕生日 変身 コミケ パーティー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 08時 53分に出品され03月21日 08時 53分に終了予定です。即決価格は8,581円に設定されています。現在333件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品説明
セット内容：セット内容は写真に写るマネキン以外のパーツ全てです。
素材：ラシャの服地 など
サイズ（サイズ指定可能）
女性用サイズ（ヌードサイズ）：
S：身長150~155/B75~81/W56~61/H82~88
M：身長155~160/B81~88/W61~66/H88~93
L：身長160~165/B88~95/W66~75/H93~99
LL：身長165~170/B95~103/W75~81/H99~104
3L：身長170~175/B103~111/W81~87/H104~110
男性用サイズ（ヌードサイズ）：
S：身長160~165/B79~87/W60~67/H86~92
M：身長165~170/B87~95/W67~74/H92~98
L：身長170~175/B95~103/W74~81/H98~104
LL：身長175~180/B103~111/W81~87/H104~110
3L：身長180~185/B111~119/W87~93/H110~116
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落札価格8581円
333 入札履歴
終了
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