『バック トロンボーン マウスピース 17 銀メッキ仕上げ (細管用)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 21時 55分に出品され03月12日 21時 55分に終了予定です。即決価格は8,581円に設定されています。現在101件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名

バック トロンボーン マウスピース 17 銀メッキ仕上げ (細管用)



JAN

641064004179



型番





重量

168



梱包サイズ(L×W×H)

8.7 × 4.2 × 4.1



商品仕様





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商品カテゴリ gogocreation 楽器・音響機器 楽器、手芸、コレクション 楽器、器材 DJ機材 その他DJ機材

JANコード/ISBNコード 641064004179

商品コード B0002E2BDI