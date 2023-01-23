『バック トロンボーン マウスピース 17 銀メッキ仕上げ (細管用)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 21時 55分に出品され03月12日 21時 55分に終了予定です。即決価格は8,581円に設定されています。現在101件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
バック トロンボーン マウスピース 17 銀メッキ仕上げ (細管用)
|JAN
641064004179
|型番
|重量
168
|梱包サイズ(L×W×H)
8.7 × 4.2 × 4.1
|商品仕様
|商品説明
|配送方法
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
641064004179
商品コード
B0002E2BDI
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落札価格8581円
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