『Welcome Wood ウッドステージ WSF663-GC 3段タイプ 色はガーデンクリーム【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 07時 41分に出品され03月22日 07時 41分に終了予定です。即決価格は8,581円に設定されています。現在212件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Welcome Wood ウッドステージ WSF663-GC 3段タイプ 色はガーデンクリーム
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 20.50 cm
横幅 : 60.00 cm
奥行 : 73.00 cm
重量 : 10.82 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8581円
212 入札履歴
終了
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