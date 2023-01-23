『ウィッチクラフトワークス Blu-ray BOX（特装限定版） [Blu-ray]【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 21時 38分に出品され03月19日 21時 38分に終了予定です。即決価格は8,581円に設定されています。現在470件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:Blu-ray アニメテレビアニメ 発売日:2022/03/29 販売元:バンダイナムコフィルムワークス 登録日:2021/12/20 小林裕介 水島努 BNAキャンペーン ABCテレビ水曜アニメ〈水もん〉 ジェー・シー・スタッフ制作作品 2014年日本のテレビアニメ 特典:キャラクターデザイン・冷水由紀絵描き下ろし特製収納BOX／特典ディスク【Blu-ray】 解説:平凡なスクールライフを送る男子高校生・多華宮仄と、文武両道、容姿端麗で、生徒たちから『姫様』と呼ばれるほど絶大な人気を誇る学園一のマドンナ・火々里綾火。クラスメイトながら住む世界が違うふたりだったが、多華宮仄のピンチを魔女の姿をした火々里綾火に救われ急接近。実は彼女は、多華宮仄を護ることを唯一の使命とする“魔女”だったのだ。平凡な高校生だった多華宮仄の日常は、いったいどこへ向かうのか―!?
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落札価格8581円
470 入札履歴
終了
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