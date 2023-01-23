『whiteseek 寝袋 シュラフ 羽毛 ダウン 封筒型 軽量 極小 コンパクト 手のひらサイズ (1200 ブラック)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 07時 47分に出品され04月26日 07時 47分に終了予定です。即決価格は8,581円に設定されています。現在948件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
whiteseek 寝袋 シュラフ 羽毛 ダウン 封筒型 軽量 極小 コンパクト 手のひらサイズ (1200 ブラック)
【商品説明】
・【選ばれる理由１】コンパクトサイズで持ち運びに便利！
・【選ばれる理由２】良質な羽毛を使用しているので保温性に大変優れています。
・【選ばれる理由３】インナーに吸水性、速乾性に優れた、肌触りの良い生地を使用しています。
・サイズ：約220×77cm(展開） / 約38×19×19cm(収納)
・使用限界温度：-8 ※使用限界温度とは： 基本的にはおすすめしませんが厚着の防寒着などを着込んで耐えられる限界の温度のことを指します。
・総重量：約1200g
【サイズ】
高さ : 17.50 cm
横幅 : 19.00 cm
奥行 : 37.00 cm
重量 : 1.60 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8581円
948 入札履歴
終了
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