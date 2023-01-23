『FOYER 割れない花瓶 フラワーベース インテリア ポリカーボネート シリンダー 高さ 40 cm 幅 15 cm 2300010WH【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 19時 22分に出品され03月17日 19時 22分に終了予定です。即決価格は8,581円に設定されています。現在614件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

FOYER 割れない花瓶 フラワーベース インテリア ポリカーボネート シリンダー 高さ 40 cm 幅 15 cm 2300010WH



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 15.40 cm

横幅 : 15.40 cm

奥行 : 40.90 cm

重量 : 1.55 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。