『FOYER 割れない花瓶 フラワーベース インテリア ポリカーボネート シリンダー 高さ 40 cm 幅 15 cm 2300010WH【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 19時 22分に出品され03月17日 19時 22分に終了予定です。即決価格は8,581円に設定されています。現在614件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
FOYER 割れない花瓶 フラワーベース インテリア ポリカーボネート シリンダー 高さ 40 cm 幅 15 cm 2300010WH
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 15.40 cm
横幅 : 15.40 cm
奥行 : 40.90 cm
重量 : 1.55 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8581円
614 入札履歴
終了
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