『ロイヤルカナン フィーラインヘルスニュートリション インドア ( 10kg )/ ロイヤルカナン(ROYAL CANIN) ( キャットフード )【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 21時 30分に出品され03月08日 21時 30分に終了予定です。即決価格は8,581円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ロイヤルカナン フィーラインヘルスニュートリション インドア(ROYAL CANIN FELINE HEALTH NUTRITION フィーライン ヘルス ニュートリション 10000g)/猫用品/ブランド：ロイヤルカナン(ROYAL CANIN)/( キャットフード )/【発売元、製造元、輸入元又は販売元】楽天グループ/(/F103607/F110003/F102207/)/【ロイヤルカナン フィーラインヘルスニュートリション インドアの商品詳細】室内で生活する成猫用(生後12ヵ月齢から7歳まで)消化率を高めることで糞便の量と臭いを軽減運動不足は消化器の働きを緩慢にし、臭いが強い糞便をする原因となります。インドアは消化率の非常に高い超高消化性タンパク(L.I.P.*)と適切な食物繊維量、そして特別な栄養素を配合することにより健康的な消化を維持し、糞便の臭いと量を軽減します。*L.I.P.：消化率90％以上の超高消化性タンパク(ロイヤルカナン調べ)適度なカロリー含有量脂肪の含有量を適度に抑え、室内で生活する運動量の少ない猫の健康的な体重維持をサポートします。食物繊維を配合することでヘアボールの形成を抑制サイリウムを含む、複数の食物繊維を配合したインドアは.../cate20200