[ムスタッシュ] トートバッグ(タウン用) VHW5532 キャメル【新年の贈り物】

商品情報

商品紹介3色使いをポイントにした合皮カジュアルシリーズ。縦型のトートバッグ。B4サイズまで収納可能。合成皮革製品は表面加工の特性で他のものとの接触、ご使用時間の経過・湿気・高温等により表面の劣化を起こすものがあります。塩ビレザーは色移りしやすいので他の素材と密着させて保管・ご使用はおやめ下さい。 ブランド紹介時代の流れを意識したカジュアルラインのデザインとコストパフォーマンスに優れたモノづくりで展開するMOUSTACHE。メンズラインのブランドですが、ユニセックスラインの商品構成も多く、バッグから小物まで多彩なランナップです。