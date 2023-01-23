『カンゴール リュック カンゴールロゴプリント スクエア型 軽量多機能 撥水 L ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 18時 15分に出品され03月21日 18時 15分に終了予定です。即決価格は8,581円に設定されています。現在779件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カンゴール リュック カンゴールロゴプリント スクエア型 軽量多機能 撥水 L ブラック



【商品説明】

・タテ48cmxヨコ32cmxマチ18cm

・ポケットの数:7(外側4/内側3)

・収納可能サイズ: 31-40L

・留め具の種類: ファスナー

・表地: TPUコーティングポリエステル

・重量:810g



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 43.39 cm

奥行 : 51.00 cm

重量 : 860.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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