『プラスアクア専用 純正 交換用フィルター3個入ｘ5セット イオン交換樹脂タイプ 日本メーカー安心 サポート 猫 ＆ 犬 用 毎日きれいなお水【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 15時 42分に出品され03月29日 15時 42分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在87件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プラスアクア専用 純正 交換用フィルター3個入ｘ5セット イオン交換樹脂タイプ 日本メーカー安心 サポート 猫 ＆ 犬 用 毎日きれいなお水



【商品説明】

・三層式フィルターによって、食べカスやほこり、塩素やカルキ臭が 除去・濾過され、お水がまろやか軟水(※)へと変化 気になる水道水からの不純物の軽減が期待できます。 ※日本国内の水道水は軟水という共通認識が前提です。

・梱包用の資材として入っているスポンジはポンプを保護するスポンジとしても流用可能です。

・猫ちゃんでよく心配される下部尿路の健康維持。 健康でいてもらうには、お水をよく飲んでもらうことはもちろん、飲みやすく軟水であることが重要です。

・高密度マイクロ綿…ほこりや被毛、食べカスを除去します。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。