『Sassy Skull with Hairbow Wood Buttons for Sewing Knitting Crochet DIY Craft - Various Sizes (8pcs) 並行輸入品【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 18時 15分に出品され04月13日 18時 15分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在636件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Sassy Skull with Hairbow Wood Buttons for Sewing Knitting Crochet DIY Craft - Various Sizes (8pcs)ブランド：Sniggle Sloth商品サイズ：Various Sizes (8pcs)高さ：0.3 cm横幅：10.2 cm奥行：15.2 cm重量：2722 g商品番号：色：素材：Wood