『アンブロ リュックサック バックパック キャリーリュック Lloyd キャリバー付き 2WAY 24L グレー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 04時 32分に出品され05月10日 04時 32分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在463件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アンブロ リュックサック バックパック キャリーリュック Lloyd キャリバー付き 2WAY 24L グレー
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 14.80 cm
横幅 : 38.20 cm
奥行 : 57.80 cm
重量 : 2.40 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8580円
463 入札履歴
終了
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