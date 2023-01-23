『アンブロ リュックサック バックパック キャリーリュック Lloyd キャリバー付き 2WAY 24L グレー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 04時 32分に出品され05月10日 04時 32分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在463件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アンブロ リュックサック バックパック キャリーリュック Lloyd キャリバー付き 2WAY 24L グレー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 14.80 cm

横幅 : 38.20 cm

奥行 : 57.80 cm

重量 : 2.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ アンブロ

リュックサック

バックパック

キャリーリュック

Lloyd

キャリバー付き

2WAY

24L

グレー