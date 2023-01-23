『ムーンスター エイトテンス ブーツ 810s / ET013 SNOWF 〔スノーフ〕 防水 防滑 GRAY 28.0 cm 2E【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 03時 34分に出品され04月23日 03時 34分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在418件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[ムーンスター エイトテンス] ブーツ 810s / ET013 SNOWF 〔スノーフ〕 防水 防滑 GRAY 28.0 cm 2E



【商品説明】

・ソール素材または裏地: ゴム， エチレン酢酸ビニル

・ヒールのタイプ: フラット

・留め具の種類: プルオン

・着脱容易なアッパー構造 軽量＆防水＆防滑ソール搭載

・表地: ポリエステル

・防水

・靴幅: 2E



【サイズ】

高さ : 12.90 cm

横幅 : 35.40 cm

奥行 : 38.40 cm

重量 : 1.33 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。