『A Passion for Art : Art Collectors and Their Houses (Hardcover)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 14時 39分に出品され03月23日 14時 39分に終了予定です。即決価格は8,579円に設定されています。現在862件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【お取り寄せ・キャンセル不可の商品】：2週間~4週間でお届け（お急ぎの方はご遠慮ください。） ／ 【本の説明】240ページ 248*330mm 言語： English 国： イギリス 1860g ISBN : 9780500512562 ／ 【本の内容：下記の文章は自動翻訳のため、不自然な表現がある場合があります。】芸術への情熱は、芸術愛好家、収集への情熱、そして大切なものの中で生きるためのデザインについてです。 20人以上のアートとアンティークの専門家、デザイナー、クチュリエ、世界旅行者、芸術家、起業家が扉を開いて、コレクターの世界について珍しい見方をしてくれます。ここにもっと光沢のあるものを集めるという情熱はありません。