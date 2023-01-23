『ササキ(SASAKI) 新体操 手具 ボール 国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品 ミーティアボール 直径18.5cm M-207BRM-【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 23時 24分に出品され04月01日 23時 24分に終了予定です。即決価格は8,579円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ササキ(SASAKI) 新体操 手具 ボール 国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品 ミーティアボール 直径18.5cm M-207BRM-
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 19.20 cm
横幅 : 19.20 cm
奥行 : 19.40 cm
重量 : 590.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8579円
693 入札履歴
終了
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