『[molten]モルテン バスケットボール検定7号球 BG5000 FIBA主催国際大会の新公式試合球 (B7G5000) オレンジ×アイボリー[取寄商品]【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 02時 39分に出品され03月11日 02時 39分に終了予定です。即決価格は8,578円に設定されています。現在591件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 12300



FIBA(国際バスケットボール連盟)主催国際大会の新公式試合球



素材

天然皮革



生産国

タイ