『2023最新DOEL 猫自動給餌器 ペット中小型犬 4L 音声録音 定時定量給餌 水洗い可能ステンレス製ボウル アプリ対応 使いやすい 2W【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 01時 44分に出品され03月20日 01時 44分に終了予定です。即決価格は8,578円に設定されています。現在766件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

2023最新DOEL 猫自動給餌器 ペット中小型犬 4L 音声録音 定時定量給餌 水洗い可能ステンレス製ボウル アプリ対応 使いやすい 2W



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 20.10 cm

横幅 : 21.30 cm

奥行 : 31.50 cm

重量 : 1.91 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。