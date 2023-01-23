『当日出荷 ブラスト用研削材ＷＡ-１００【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 23時 19分に出品され03月12日 23時 19分に終了予定です。即決価格は8,578円に設定されています。現在986件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
研究用 素材・材料＆フッ素樹脂カタログ
型番:WA-100
代表粒径（ミクロン）:105〜125
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落札価格8578円
986 入札履歴
終了
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