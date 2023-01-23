『L.L.Bean(エルエルビーン) シリンダー・トート・バッグ キャンバス Green Camo グリーン １００００１１１５６【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 04時 44分に出品され03月15日 04時 44分に終了予定です。即決価格は8,578円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

L.L.Bean(エルエルビーン) シリンダー・トート・バッグ キャンバス Green Camo グリーン １００００１１１５６



【商品説明】

・【サイズ】約高さ36 x 幅24 x 奥行き14cm ※高さはハンドルを除く本体部分の高さです。幅、奥行きは底面の大きさです。

・【商品特徴】当社のオリジナル・トートのデザインをベースに、筒型のワンショルダーで仕上げたトート。

・【素材＆ケア方法】本体はポリウレタンコーティングを施した、24オンスのコットン・キャンバス地を使用。ハンドルとボトムは8オンスのコットン生地でさらに補強しました。綿100%製。部分洗い。

・ストラップの種類: ショルダー



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 36.80 cm

奥行 : 38.60 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ L.L.Bean(エルエルビーン)

シリンダー・トート・バッグ

キャンバス

Green

Camo

グリーン

１００００１１１５６