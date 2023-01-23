8インチモニター 液晶TFTスクリーン HD BNC/AV/HDMI/VGA/USB スピーカー内蔵 VESA対応 小型モニター 監視用PC【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

8インチモニター 液晶TFTスクリーン HD BNC/AV/HDMI/VGA/USB スピーカー内蔵 VESA対応 小型モニター 監視用PC



【商品説明】

・アスペクト比：4：3 注意：16：9に設定変更できません。高画質：LEDを搭載した高画質の小型モニターです。また1024×768の高解像で映像も鮮明的に表現でき、明るく見やすい８インチのモニターです。

・スタンド：角度調整が可能な折畳式スタンドがあります。 スタンド底面には壁掛け用のネジ穴を2箇所も受けているので、別途専用スタンド等の拡張を行わずに壁掛けを行う事が出来ます。 無段階調整が可能な専用スタンドはご利用の場合に合わせて、好みの高さ、チルト角で設置が行えます。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・多彩な入力：BNC入力・AV入力・USB入力（給電専用）・VGA入力・



【サイズ】

高さ : 12.80 cm

横幅 : 18.30 cm

奥行 : 23.20 cm

重量 : 1.07 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。