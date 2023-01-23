『8インチモニター 液晶TFTスクリーン HD BNC/AV/HDMI/VGA/USB スピーカー内蔵 VESA対応 小型モニター 監視用PC【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 12時 38分に出品され03月14日 12時 38分に終了予定です。即決価格は8,578円に設定されています。現在718件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
8インチモニター 液晶TFTスクリーン HD BNC/AV/HDMI/VGA/USB スピーカー内蔵 VESA対応 小型モニター 監視用PC
【商品説明】
・アスペクト比：4：3 注意：16：9に設定変更できません。高画質：LEDを搭載した高画質の小型モニターです。また1024×768の高解像で映像も鮮明的に表現でき、明るく見やすい８インチのモニターです。
・スタンド：角度調整が可能な折畳式スタンドがあります。 スタンド底面には壁掛け用のネジ穴を2箇所も受けているので、別途専用スタンド等の拡張を行わずに壁掛けを行う事が出来ます。 無段階調整が可能な専用スタンドはご利用の場合に合わせて、好みの高さ、チルト角で設置が行えます。
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・多彩な入力：BNC入力・AV入力・USB入力（給電専用）・VGA入力・
【サイズ】
高さ : 12.80 cm
横幅 : 18.30 cm
奥行 : 23.20 cm
重量 : 1.07 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Eyoyo 10.1インチ 液晶 小型 モニター IPS 1280*800 全視野 サブ ディスプレイ スピーカー内蔵HDMI VGA BN
¥ 8547
JayTong 修理と交換液晶ディスプレイガラス修理液晶デジタイザパネル 修理工具セット付き H-TC Goo-gle Pi-xel 3A
¥ 8539
STAYERめちゃらく手元スピーカーラジオ付き ST-TSRD-WH
¥ 8537
VSDISPLAY 9.1インチ 解像度 822x260 液晶 ディスプレイ LQ091B1LW01 HDMI USB LCD コントローラ
¥ 8533
適用修理交換用 NEC LaVie L LL700/VG6R PC-LL700VG6R 液晶パネル
¥ 8527
INNOCN 23.3型ワイドスクリーンモニター、21:9 FHD(2560×1080)ディスプレイ、99%sRGB、4000:1コントラスト比、HDMI、DP、ウルトラワイド、ブラック
¥ 8526
KOORUI 22インチコンピューターモニター FHD 1080P/フルHD VAデスクトップディスプレイ75HZ超薄型スリムベゼル/アイケ
¥ 8520
5 インチ IPS コンピューター データ モニター、ミニ USB タイプ C AIDA64 PC 温度モニター、PC CPU RAM HD
¥ 8509
VSDISPLAY タッチスクリーン 静電容量方式 10点マルチタッチ USBコネクタ 対応 12.3インチ 1280x480 1290x7
¥ 8505
21.5インチコンピューターモニター Bnztruk FHD 1080P PCモニター16:9 デスクトップディスプレイ 75HZ PC拡張
¥ 8504
SunFounder Raspberry Pi 用の7インチHDMI 1024×600 IPS LCD タッチスクリーンモニター，Raspb
¥ 8500
10.1インチモニター スクリーン HDMI HD1280*800 IPS BNC/AV/HDMI/VGA/USB ビデオ入力 内蔵スピーカー
¥ 8497
Thinlerain 15.4 インチ モニター、パソコン モニター 液晶ディスプレイ1440x900解像度、HDMI×1 、D-Sub15 V
¥ 8497
ROADOM 7インチ Raspberry Pi用タッチモニター IPS 1024X600 スピーカー内蔵 Raspberry Pi 4/3
¥ 8474
132 アイリス ミグ23MF フロッガーB コクピットセット
¥ 8449
スマートグラス エプソン MOVERIO シェードユニットパック BO-SP400
¥ 8448
モニター ELECROW モバイルモニター 5インチ Raspberry Pi 用 モバイルディスプレイ ポータブルモニター 800*480 HDMI
¥ 8448
モバイルディスプレイ ELECROW モバイルモニター 5インチ Raspberry Pi 用 ポータブルモニター 800*480 内蔵スピ
¥ 8445
落札価格8578円
718 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！