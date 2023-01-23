『(コールマン) Coleman 2wayボストンバッグ cbd4021 1.ヘリンボーン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 07時 51分に出品され03月04日 07時 51分に終了予定です。即決価格は8,577円に設定されています。現在19件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 軽くて丈夫な50L容量のトラベルボストンバッグ。 着替えや旅行グッズがたっぷり入る収 納力に加え、フロントにオーガナイザーポケットが 装備された便利さが魅力です！ ショルダーベルト付きで斜め掛けもできる2WAY仕様。 側面には靴や汚れた衣類等を収納できるポケットがあります。 3~4泊程度のご旅行や出張に最適のアイテムです！

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