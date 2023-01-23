『アクアシステム ニューアール 400【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 21時 56分に出品され03月15日 21時 56分に終了予定です。即決価格は8,576円に設定されています。現在866件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アクアシステム ニューアール 400
【商品説明】
・原産国:中華人民共和国
【サイズ】
高さ : 26.40 cm
横幅 : 31.00 cm
奥行 : 44.20 cm
重量 : 6.56 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8576円
866 入札履歴
終了
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