『arena(アリーナ) 水泳 練習着 ジャージ ジャケット 男女兼用 軽量 はっ水 ストレッチ UVカット ARN-6320 BLU(ブルー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 20時 35分に出品され03月14日 20時 35分に終了予定です。即決価格は8,576円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
arena(アリーナ) 水泳 練習着 ジャージ ジャケット 男女兼用 軽量 はっ水 ストレッチ UVカット ARN-6320 BLU(ブルー
【商品説明】
・L(L)サイズ:身長/173-177 チェスト/94-98 ウエスト/80-84(cm)
・M(M)サイズ:身長/168-172 チェスト/90-94 ウエスト/76-80(cm)
・O(XL)サイズ:身長/178-182 チェスト/098-102 ウエスト/84-88(cm)
・S(S)サイズ:身長/163-167 チェスト/86-90 ウエスト/72-76(cm)
・SS(XS)サイズ:身長/158-162 チェスト/82-86 ウエスト/68-72(cm)
・XO(XXL)サイズ:身長/183-187 チェスト/102-106 ウエスト/88-92(cm)
・カラー:ブルー
【サイズ】
高さ : 6.30 cm
横幅 : 26.40 cm
奥行 : 34.60 cm
重量 : 360.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8576円
184 入札履歴
終了
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