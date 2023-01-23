『リー ボディバッグ・ワンショルダー 3WAY リュック 手持ちハンドル付き デニム地 メタルロゴプレート(タブレット収納可能) ブルー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 20時 00分に出品され04月14日 20時 00分に終了予定です。即決価格は8,576円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
リー ボディバッグ・ワンショルダー 3WAY リュック 手持ちハンドル付き デニム地 メタルロゴプレート(タブレット収納可能) ブルー
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.20 cm
横幅 : 27.20 cm
奥行 : 40.60 cm
重量 : 820.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
デシグアル バックパック 21WAXD152070 グレー/ブラック
¥ 8576
エレメント リュック(タウン・ビジネス用) BA022912 インディゴ
¥ 8576
イシュタル リュック ケビン B4収納 メンズ ネイビー
¥ 8576
ボストンバッグ バッグ 鞄 カバン スポーツバック リュック 大容量 バッグパック ミリタリー 防水 トラベルバッグ
¥ 8576
ボストンバッグ バッグ 鞄 カバン スポーツバック リュック 大容量 バッグパック ミリタリー 防水 トラベルバッグ
¥ 8576
[エースジーン] ビジネスリュック 15インチPC収納 B4 軽量 セットアップ可 ホバーライト 59006 メンズ ブラック
¥ 8576
本革 メッセンジャーバッグ ショルダーバッグメンズ 斜めがけ 2way 耐久 ビジネスバッグ 通勤バッグ カバン 牛革 通勤通学 カジュアル アウトドア
¥ 8576
MANHATTAN PASSAGE(マンハッタンパッセージ) デイ-イン デイ-アウト トート ブラック #2445
¥ 8576
[エルエルビーン] ショルダー・ストラップ・トート スモール キャンバス Navy ネイビー ０ＭＱＢ１２１００１
¥ 8576
[ドイター] メンズタウンリュック・ビジネスリュック メートヘン 20 ブラック D6810321-7000 2021年モデル
¥ 8576
ボンバータクラッチバック Lucca-Cocco 13inch クラッチバック イエロー
¥ 8576
[テクシーリュクス] ビジネスシューズ 本革 スニーカービズ TU-7004 BLACK 28cm
¥ 8576
オティアス トートバッグ シュリンクタイプ合皮トートバッグ 0501941 GN (GN)
¥ 8575
シーシックスC6 メッセンジャーバッグ C2082 Rigel Messenger メンズ BLACK 並行輸入品
¥ 8575
ユニセックス バックパック Jera Travel Organizer 3L
¥ 8575
本革 メッセンジャーバッグ ショルダーバッグメンズ 斜めがけ 2way 耐久 ビジネスバッグ 通勤バッグ カバン 牛革 通勤通学 カジュアル アウトドア
¥ 8575
ショルダーバッグ メンズ 本革 ミニショルダーバッグ カジュアルバッグ 斜め掛け 通勤 3色 肩掛けバッグ 革 男性用
¥ 8575
高級感 メンズバッグ 本革 ヌメ革 リュックサック ディパック バックパック 牛革 レザー A4対応 14インチ 通勤通学 ARBB-1622
¥ 8575
落札価格8576円
958 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！