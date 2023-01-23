『リー ボディバッグ・ワンショルダー 3WAY リュック 手持ちハンドル付き デニム地 メタルロゴプレート(タブレット収納可能) ブルー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 20時 00分に出品され04月14日 20時 00分に終了予定です。即決価格は8,576円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リー ボディバッグ・ワンショルダー 3WAY リュック 手持ちハンドル付き デニム地 メタルロゴプレート(タブレット収納可能) ブルー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.20 cm

横幅 : 27.20 cm

奥行 : 40.60 cm

重量 : 820.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ リー

ボディバッグ・ワンショルダー

3WAY

リュック

手持ちハンドル付き

デニム地

メタルロゴプレート(タブレット収納可能)

ブルー