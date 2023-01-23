『デサント バックパック リュックサック PCポケット 再帰反射 30L 通勤 通学 部活 MOVESPORT レインカバー付き メンズ BK【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 08時 38分に出品され03月20日 08時 38分に終了予定です。即決価格は8,576円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デサント バックパック リュックサック PCポケット 再帰反射 30L 通勤 通学 部活 MOVESPORT レインカバー付き メンズ BK



【商品説明】

・ストラップの種類: 調整可能

・タテ50cmxヨコ30cmxマチ16cm

・ポケットの数:6(外側4/内側2)

・レインカバー付き

・収納可能サイズ: 21-30L

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:850g



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 40.20 cm

奥行 : 51.60 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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