『ナガセケンコー トレーニングボール ケンコーサンドボールセット 1ダース KSANDBSET【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 10時 04分に出品され04月06日 10時 04分に終了予定です。即決価格は8,576円に設定されています。現在392件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ナガセケンコー トレーニングボール ケンコーサンドボールセット 1ダース KSANDBSET



【商品説明】

・カラー:黄色

・サンドボール350/6個 サンドボール450/6個

・セット内容:サンドボール350/6個 サンドボール450/6個

・打撃練習用トレーニングボール

・直径(1個):約58mm

・素材:外皮/PVC 中身/砂鉄

・重量:サンドボール350/350g サンドボール450/450g



【サイズ】

高さ : 17.60 cm

横幅 : 18.80 cm

奥行 : 25.40 cm

重量 : 5.30 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。