『ナガセケンコー トレーニングボール ケンコーサンドボールセット 1ダース KSANDBSET【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 10時 04分に出品され04月06日 10時 04分に終了予定です。即決価格は8,576円に設定されています。現在392件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ナガセケンコー トレーニングボール ケンコーサンドボールセット 1ダース KSANDBSET
【商品説明】
・カラー:黄色
・サンドボール350/6個 サンドボール450/6個
・セット内容:サンドボール350/6個 サンドボール450/6個
・打撃練習用トレーニングボール
・直径(1個):約58mm
・素材:外皮/PVC 中身/砂鉄
・重量:サンドボール350/350g サンドボール450/450g
【サイズ】
高さ : 17.60 cm
横幅 : 18.80 cm
奥行 : 25.40 cm
重量 : 5.30 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8576円
392 入札履歴
終了
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