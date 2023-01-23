『OG254551P1 オーデリック エクステリア スポットライト 人感センサー付 ランプ別売 JDR75W相当 防雨型【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 05時 05分に出品され03月23日 05時 05分に終了予定です。即決価格は8,575円に設定されています。現在190件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【仕様】
メーカー：オーデリック/ODELIC
型番：OG254551P1
JANコード：4905090771860
エクステリア スポットライト
人感センサー付
JDR75W相当
防雨型
ランプ別売
【ご注意】
※本製品の取り付けには電気工事士の資格をもつ方の工事が必要となります。
※寿命は、全光束が初期の70%となる時間です。寿命は設計値であり、保証値ではありません。
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落札価格8575円
190 入札履歴
終了
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