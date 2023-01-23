『タミヤ イタレリ 6383 1/35 デマーグPak38搭載型 プラモデル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月17日 16時 57分に出品され05月17日 16時 57分に終了予定です。即決価格は8,575円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
タミヤ イタレリ 6383 1/35 デマーグPak38搭載型 プラモデル
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.84 cm
横幅 : 24.38 cm
奥行 : 37.34 cm
重量 : 640.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8575円
758 入札履歴
終了
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