『10個セット エレコム アンテナケーブル(ストレート-ストレート) AV-ATSS10BKX10【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 15時 53分に出品され03月31日 15時 53分に終了予定です。即決価格は8,575円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
対応機種:F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど
コネクタ形状:ストレート型プラグ-ストレート型プラグ
長さ:1m
ケーブル太さ:φ4.2mm
ケーブルタイプ:スリムタイプ
パッケージ:ブリスターパッケージ
プラグメッキ仕様:金メッキプラグ
シールド方法:3重シールド
カラー:ブラック
環境配慮事項:EU RoHS指令準拠
3M 産業カメラ用ケーブルアッセンブリ USB3 Vision 代引不可
¥ 8561
ホーリック 光ファイバー HDMIケーブル 25m メッシュタイプ グレー HH250-604GY
¥ 8561
ホーリック 光ファイバー HDMIケーブル 10m スタンダードタイプ ゴールド HH100-531GP
¥ 8561
4K 60hz 6x2 HDMI Matrix 6 IN 2 OUT HDMIスプリッタースイッチPCTVデュアルモニター用EDID付き4x2 HDMI Matrixオーディオビデオ
¥ 8561
4K 60hz 6x2 HDMI Matrix 6 IN 2 OUT HDMIスプリッタースイッチPCTVデュアルモニター用EDID付き4x2 HDMI Matrixオーディオビデオ
¥ 8561
【5個セット】ホーリック ウルトラハイスピードHDMIケーブル 2m ゴールド HDM20-610GDX5
¥ 8561
KORDZ EVO-HD0300R HDMIケーブル EVO-R シルバー ［3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応］
¥ 8561
ATOMOS ATOMFLEX PRO HDMI COILED CABLE (Mini to Full 40cm) HDMI2.0対応ケーブ
¥ 8561
まとめ エレコム HDMIケーブル CAC-HD14E30BK2 ×2 ds-1625202
¥ 8558
サンワサプライ ディスプレイケーブル 複合同軸ケーブル ストレート全結線 フェライトコア付 15m KB-CHD1515K2
¥ 8555
アイデア商品 便利グッズ サンワサプライ プレミアムHDMIケーブル(7m・ブラック) KM-HD20-P70K
¥ 8554
HORIC ハイスピードHDMIケーブル イコライザー付き 15m ゴールド フルHD 3D HEC ARC リンク機能 HDM150-006
¥ 8554
Fsm-70r 80 s 融着接続機 バッテリー 電源 コードDCC-18 充電器 コード
¥ 8553
オヤイデ HPSC-35J/2.5 3.5mmステレオミニプラグ-3.5mmステレオミニジャック(2.5m・1本)AV・情報家電:テレビ・映像関連:
¥ 8548
ソニー DLC-HX20XF Premium HDMIケーブル 2.0m
¥ 8547
10個セット サンワサプライ S端子ビデオケーブル KM-V7-10K2 KM-V7-10K2X10 supply パソコン パソコン周辺機器 ケーブル[▲][AS]
¥ 8547
L-3CFB 100m（桃）
¥ 8547
L-3CFB 100m（白）
¥ 8547
落札価格8575円
597 入札履歴
終了
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