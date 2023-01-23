『10個セット エレコム アンテナケーブル(ストレート-ストレート) AV-ATSS10BKX10【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 15時 53分に出品され03月31日 15時 53分に終了予定です。即決価格は8,575円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 対応機種:F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど

コネクタ形状:ストレート型プラグ-ストレート型プラグ

長さ:1m

ケーブル太さ:φ4.2mm

ケーブルタイプ:スリムタイプ

パッケージ:ブリスターパッケージ

プラグメッキ仕様:金メッキプラグ

シールド方法:3重シールド

カラー:ブラック

環境配慮事項:EU RoHS指令準拠