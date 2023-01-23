『BS-191 コールスピーカ（アンプ内蔵型スピーカ) ノボル電機製作所取寄せ品ご注文後のキャンセル不可商品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 03時 47分に出品され03月29日 03時 47分に終了予定です。即決価格は8,575円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BS-191 コールスピーカ（アンプ内蔵型スピーカ)

ノボル電機製作所取寄せ品ご注文後のキャンセル不可商品



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 15.80 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。