『バービー バービー人形 Barbie Big Girls T-Shirt and Dolphin Active Shorts Outfit Set Pink/Black 14-16【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 22時 00分に出品され03月19日 22時 00分に終了予定です。即決価格は8,575円に設定されています。現在436件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 バービー バービー人形 Barbie Big Girls T-Shirt and Dolphin Active Shorts Outfit Set Pink/Black 14-16

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商品名（自動翻訳）：バービービッグガールズTシャツ＆ドルフィンアクティブショーツセットピンク/ブラック14-16

型番：

海外サイズ：14-16

関連：バービー，バービー人形