『山崎産業 日本製 ジョイント人工芝 若草ユニット E-V グリーン 60cm×90cm(30cm6枚組み) 10枚セット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 14時 47分に出品され03月30日 14時 47分に終了予定です。即決価格は8,575円に設定されています。現在634件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
山崎産業 日本製 ジョイント人工芝 若草ユニット E-V グリーン 60cm×90cm(30cm6枚組み) 10枚セット
【商品説明】
・生産国:日本
X071JQYLLG
【サイズ】
高さ : 21.00 cm
横幅 : 63.00 cm
奥行 : 92.50 cm
重量 : 11.90 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8575円
634 入札履歴
終了
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