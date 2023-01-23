『山崎産業 日本製 ジョイント人工芝 若草ユニット E-V グリーン 60cm×90cm(30cm6枚組み) 10枚セット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 14時 47分に出品され03月30日 14時 47分に終了予定です。即決価格は8,575円に設定されています。現在634件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

山崎産業 日本製 ジョイント人工芝 若草ユニット E-V グリーン 60cm×90cm(30cm6枚組み) 10枚セット



【商品説明】

・生産国:日本

X071JQYLLG



【サイズ】

高さ : 21.00 cm

横幅 : 63.00 cm

奥行 : 92.50 cm

重量 : 11.90 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ 花、ガーデニング

人工芝 タグ 山崎産業

日本製

ジョイント人工芝

若草ユニット

E-V

グリーン

60cm×90cm(30cm6枚組み)

10枚セット