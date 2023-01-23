『ニュートロ ナチュラルチョイス 減量用 超小型〜小型犬用 成犬用 チキン＆玄米 6kg【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 03時 55分に出品され03月31日 03時 55分に終了予定です。即決価格は8,575円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 タローとジロー限定

オーガニック缶詰1缶プレゼント！！



成犬時体重が10kg以下の超小型〜小型犬用低カロリー・低脂質フード

食べやすい小粒タイプ