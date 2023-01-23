『ペットキャリーバッグ 小型犬用 バックパック バッグ ペット キャリア メッシュ スリングバッグ キャリーケース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 15時 32分に出品され03月24日 15時 32分に終了予定です。即決価格は8,575円に設定されています。現在868件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【品名】：ペットキャリーバッグ
【素材】: オックスフォード
【カラー】:全1色
【サイズ】:写真参考
【生産地】：中国
【ペットの重さ】:10kgまで
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落札価格8575円
868 入札履歴
終了
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