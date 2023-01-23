『【レコード】WU-TANG KILLA BEES - THE SWARM VOL.1 2xLP US 1998年リリース【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 11時 01分に出品され03月30日 11時 01分に終了予定です。即決価格は8,575円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 製造国 : US リリース年 : 1998 レーベル : Wu-Tang Records 品番 : WT001LP 98リリース作!! 未使用デッドストック入荷!! 2ndアルバム"The Triumph"の流れを汲んだ「蜂」のコンセプトが拡大されたジャケが話題になったRzaプレゼンツで贈るWu-Tang Clan一派総出のアルバム!! Raekwon、Inspectah Deck，、Street Life & Masta Killaが次々マイクリレーしていく鬼ドープなRzaによる傑作"Execute Them"、RZA as Bobby Digital名義でフューチャーされたその後の活動に繋がっていく"And Justice For All"、Ghostface Killahの鬼気迫るラップもかっこよすぎの"Cobra Clutch"等、WU好きはやはりハズセませんね!!