『Wilsonウイルソン バスケットボール NCAA 29.5 Killer Crossover 7号球 NCAA キラー クロスオーバー 並行輸入【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 22時 38分に出品され04月20日 22時 38分に終了予定です。即決価格は8,575円に設定されています。現在439件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・Red/White 7 / 29.5 WTB0970 RD/WH
・・Color:Red/WhiteStyle:7号球 メンズ用
・ボール直径:22cm5号球、23.2cm6号球、24.5cm7号球
・発売年・モデルイヤー: 2020
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落札価格8575円
439 入札履歴
終了
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