『アウトドアプロダクツ トートバッグ 2WAYマザーズバッグ 軽量 撥水 おむつ替えシート付き ブラウン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 06時 45分に出品され05月06日 06時 45分に終了予定です。即決価格は8,575円に設定されています。現在363件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アウトドアプロダクツ トートバッグ 2WAYマザーズバッグ 軽量 撥水 おむつ替えシート付き ブラウン



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ30cmxヨコ34cmxマチ20cm

・ポケットの数:8(外側4/内側4)

・持ち手の全長:32.5cm

・留め具の種類: ヒモ

・表地: リップストップナイロン

・重量:360g



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カテゴリ ファッション

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撥水

おむつ替えシート付き

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