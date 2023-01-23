『アウトドアプロダクツ トートバッグ 2WAYマザーズバッグ 軽量 撥水 おむつ替えシート付き ブラウン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 06時 45分に出品され05月06日 06時 45分に終了予定です。即決価格は8,575円に設定されています。現在363件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アウトドアプロダクツ トートバッグ 2WAYマザーズバッグ 軽量 撥水 おむつ替えシート付き ブラウン
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ30cmxヨコ34cmxマチ20cm
・ポケットの数:8(外側4/内側4)
・持ち手の全長:32.5cm
・留め具の種類: ヒモ
・表地: リップストップナイロン
・重量:360g
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落札価格8575円
363 入札履歴
終了
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