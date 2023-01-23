『UCHIDA(ウチダ) Finger AII(フィンガーエースII) 木球タイプ シャドウピッチング用 少年用46cm FAW-W46 FA【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 02時 36分に出品され03月19日 02時 36分に終了予定です。即決価格は8,574円に設定されています。現在360件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
UCHIDA(ウチダ) Finger AII(フィンガーエースII) 木球タイプ シャドウピッチング用 少年用46cm FAW-W46 FA
【商品説明】
・サイズ:ボール:直径約86mm、全長:46cm
・ヒジが高く上がる下半身主導のフォームづくりリリースポイントの確認ができるコントロールが安定する大きなフォロースルーで腕の振りを加速
・仕様:少年用【効果】リリースポイントを遅くする指先の押しを強化
・重量:約250g
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【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 16.00 cm
奥行 : 23.60 cm
重量 : 570.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8574円
360 入札履歴
終了
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