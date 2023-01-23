『エレグランス ワンショルダーエプロン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 17時 38分に出品され03月07日 17時 38分に終了予定です。即決価格は8,574円に設定されています。現在303件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【お見積もりOK】【送料無料】胸元に配されたラッフルとアシンメトリーなデザインがスタイリッシュなエプロンです。お客様の記憶に残る一枚です。ホワイトに可愛らしいピンクを合わせた配色