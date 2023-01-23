『Nitin 大型モダンウォールミラー 長方形 壁掛けミラー 水平または垂直に吊り下げ 寝室 浴室用 (91 x 61 cm)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 01時 02分に出品され03月12日 01時 02分に終了予定です。即決価格は8,574円に設定されています。現在537件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Nitin 大型モダンウォールミラー 長方形 壁掛けミラー 水平または垂直に吊り下げ 寝室 浴室用 (91 x 61 cm)
【商品説明】
・アルミ合金ミラーフレーム ミラーフレームはアルミ合金製で、強く、美しく、耐久性に優れています。 バスルーム、リビングルーム、ベッドルームなど、さまざまな場所に適しています。
・取り付け簡単: このバスルームミラーには配線不要で、取り付けが簡単で、コストと時間を節約できます。 安全のため正しく吊るしてください。
・洗練されたデザイン: 36インチ x 24インチのモダンなブラックフレームミラーデザインは、現代的な仕上がりです。
・防爆フィルム: 防爆フィルム付きの高透明度の長方形のウォールミラーは、ガラスの耐衝撃性を強化し、壊れにくいです。 ミラーガラスも割れていても、散らからず、あなたやご家族を守ります。
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落札価格8574円
537 入札履歴
終了
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