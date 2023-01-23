『キャンパーズコレクション スクリーンハウス(300×300cm) ネオベージュ PSH-300UV(NBE)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月01日 01時 32分に出品され05月01日 01時 32分に終了予定です。即決価格は8,574円に設定されています。現在241件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャンパーズコレクション スクリーンハウス(300×300cm) ネオベージュ PSH-300UV(NBE)
【商品説明】
・原産国:中国
・収納時サイズ:幅61 奥行18 高さ18cm
・本体サイズ:幅300×奥行300×高さ205cm
・本体重量:6kg
・材質:ポール=グラスファイバー、生地=ポリエステルタフタ185T
・耐水圧:1000mm
【サイズ】
高さ : 18.40 cm
横幅 : 18.60 cm
奥行 : 61.40 cm
重量 : 6.46 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
MFH テント 2人用 A型 MINIPACK 蚊帳付き -BW FLECKTARN Camo迷彩
¥ 8570
コールマン(Coleman) インスタントアップドーム/S 2000039089
¥ 8569
キャプテンスタッグ テントフロアマット260×260cm M-3305
¥ 8569
TOAMIT 東亜産業 テント ワンタッチテント 2人用 3人用 コンパクト収納 折りたたみ軽量 簡易テント 通気性 防風 防水 防災 花見
¥ 8569
TOAMIT 東亜産業 テント ワンタッチテント 2人用 3人用 コンパクト収納 折りたたみ軽量 簡易テント 通気性 防風 防水 防災 花見
¥ 8569
三脚 テンマクデザイン サーカス トリポットソロ
¥ 8568
テント FIELDOOR カンガルーテント100 インナーテント ＆ グランドシート グレー コンパクト 軽量 収納 大型テント シェルター トンネ
¥ 8568
AYAMAYA テント 1人用 ソロテント 2人用 花見 超軽量 3シーズン 山岳テント 二重層 防水 防風 防雨 通気 設営簡単 キャンプ
¥ 8568
Fkstyle スクリーンテント蚊帳テント 3m×3m メッシュシート UVカット加工 スクリーン一体型 キャンプ用品 防虫 通気性 収納袋
¥ 8568
キャプテンスタッグ プレーナ メッシュ タープ セット M-3154
¥ 8568
スノーピーク(snow peak) ウイングポール 210cm TP-003
¥ 8568
アルミニウム合金 テントポール タープポール 天幕ポール タープ用アジャスタブルテントポール2本セット｜携帯・軽量アルミテントポール交換｜セ
¥ 8568
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) ワカサギリール台(置き型) 2 20Z0305
¥ 8568
DOD(ディーオーディー) ワンタッチテント ゆったり使える 2人用 紐を引くだけ 簡単設営 T2-629-BK ブラック
¥ 8568
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) ドカット4500レールシステム 16ブラックセット レッド BM-DR4500-R-SET-02
¥ 8568
キャプテンスタッグ スクリーンパネル300×200UV M-3174
¥ 8568
スノーピーク(snow peak) ラゴ Pro.air １ グランドシート SSD-730-1
¥ 8568
スノーピーク(snow peak) ラゴ Pro.air １ グランドシート SSD-730-1
¥ 8568
落札価格8574円
241 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！