『キャンパーズコレクション スクリーンハウス(300×300cm) ネオベージュ PSH-300UV(NBE)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月01日 01時 32分に出品され05月01日 01時 32分に終了予定です。即決価格は8,574円に設定されています。現在241件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キャンパーズコレクション スクリーンハウス(300×300cm) ネオベージュ PSH-300UV(NBE)



【商品説明】

・原産国:中国

・収納時サイズ:幅61 奥行18 高さ18cm

・本体サイズ:幅300×奥行300×高さ205cm

・本体重量:6kg

・材質:ポール=グラスファイバー、生地=ポリエステルタフタ185T

・耐水圧:1000mm



【サイズ】

高さ : 18.40 cm

横幅 : 18.60 cm

奥行 : 61.40 cm

重量 : 6.46 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。