『◎送料無料 MFTX1-751XPJU / MFTX1-751XPJ / INAX：洗面化粧台(オフト)ミラーキャビネットのみ 間口750ｍｍ 全高1850mm ・ 1面鏡 ・LED【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 14時 59分に出品され03月23日 14時 59分に終了予定です。即決価格は8,574円に設定されています。現在255件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 注意）

※ミラーキャビネットのみです

※本体は別途となります

※周囲にプラグコードを取り出すスペースがない場合は

直結式電源仕様をオススメします。





詳細

・１面鏡（LED照明、ロングミラー）

・全高1.850mm用



くもり止めコート付 MFTX1-751XPJU

くもり止めなし MFTX1-751XPJ





※トレイ2個・フック付トレイ2個

歯ブラシ立て・コンセント1個 付