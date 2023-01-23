『豊稔企販 こね鉢 360mm A-1001【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 20時 56分に出品され03月27日 20時 56分に終了予定です。即決価格は8,574円に設定されています。現在122件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

豊稔企販 こね鉢 360mm A-1001



【商品説明】

・サイズ:外径360×内径320×深さ85mm

・本体重量:約3.7kg

・材質:フェノール樹脂



【サイズ】

高さ : 14.00 cm

横幅 : 41.20 cm

奥行 : 41.80 cm

重量 : 4.45 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。