『パナソニック ドライヤー イオニティ 速乾 大風量 ブラウン調 EH-NE7G-T【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 13時 35分に出品され03月24日 13時 35分に終了予定です。即決価格は8,574円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

パナソニック ドライヤー イオニティ 速乾 大風量 ブラウン調 EH-NE7G-T



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 14.00 cm

横幅 : 14.40 cm

奥行 : 27.50 cm

重量 : 740.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。